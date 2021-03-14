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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام الأردني يستمع لإفادة وزير الصحة في قضية مستشفى السلط

الأحد 14/مارس/2021 - 03:18 م
مستشفى السلط
مستشفى السلط
منار أحمد
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أعلن النائب العام الأردني، اليوم الأحد، أنه يستمع لإفادة وزير الصحة المقال في قضية مستشفى السلط، وفق لقناة العربية الاخبارية.

وبعدما أثارت فاجعة مستشفى السلط الحكومي الواقع شمال غربي عمّان صدمة وغضبًا في الأردن، كشفت الحكومة تفاصيل جديدة للكارثة التي أودت بحياة مصابين بفيروس كورونا جراء نفاد الأكسجين.

وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن ما حصل في مستشفى السلط لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".

من جانبه، أوضح وزير الصحة المكلف، مازن الفراية، أن "نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين، منذ السابعة والنصف صباحًا ولغاية التاسعة والنصف، أمس السبت".

كما أكد الفراية خلال جلسة البرلمان أنه "في تمام الساعة 7.12 من صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط".

وقال إنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى".

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