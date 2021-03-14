«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر عن "ثروت عكاشة فارس الثقافة المصرية" وذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة بمئوية ميلاد المفكر والأديب الكبير الراحل (1921 - 2012)، ومن المقرر أن يقام على مدار يومي 7 و8 أبريل 2021 بمقر المجلس، بمشاركات لمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية سواء بالحضور الفعلي أو عبر تطبيق زووم.ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية من بينها: ثروت عكاشة والعمل الثقافي وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، ثروت عكاشة والفن، ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية، وثروت عكاشة والأدب والترجمة.تقام فعاليات المؤتمر بمقر المجلس وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق غبر الواتساب، كما تبث الفعاليات لايف عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب من خلال الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمرات:https:web.facebook.comConferenceDepartmentقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب:https:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA