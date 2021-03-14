«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»
الأحد 14/مارس/2021 - 03:16 م
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر عن "ثروت عكاشة فارس الثقافة المصرية" وذلك في إطار احتفاء وزارة الثقافة بمئوية ميلاد المفكر والأديب الكبير الراحل (1921 - 2012)، ومن المقرر أن يقام على مدار يومي 7 و8 أبريل 2021 بمقر المجلس، بمشاركات لمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية سواء بالحضور الفعلي أو عبر تطبيق زووم.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية من بينها: ثروت عكاشة والعمل الثقافي وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، ثروت عكاشة والفن، ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية، وثروت عكاشة والأدب والترجمة.
تقام فعاليات المؤتمر بمقر المجلس وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق غبر الواتساب، كما تبث الفعاليات لايف عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب من خلال الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات:
https:web.facebook.comConferenceDepartment
قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب:
https:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية من بينها: ثروت عكاشة والعمل الثقافي وبناء الإنسان فكريًا وثقافيًا، ثروت عكاشة والفن، ثروت عكاشة وحماية الآثار المصرية، وثروت عكاشة والأدب والترجمة.
تقام فعاليات المؤتمر بمقر المجلس وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق غبر الواتساب، كما تبث الفعاليات لايف عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب من خلال الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات:
https:web.facebook.comConferenceDepartment
قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب:
https:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA