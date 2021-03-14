وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس أتيليه الإسكندرية وأستاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، والذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد 14 مارس عن عمر ناهز 72عامًا.وقالت عبدالدايم، إن الراحل كان أحد المتميزين الذين جمعوا بين العلم والإبداع الثقافي باعتباره طبيبا يمتلك الموهبة الأدبية في الكتابة والشعر، مشيرة إلى أنه حظي بحب واحترام الوسط الثقافي لإيمانه الشديد بقيمة القوى الناعمة في حياة الشعوب وتشكيل وجدانها، مؤكدة أنه بذل الكثير من الجهد لخدمة المجال الثقافي السكندري، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الدكتور محمد رفيق حبيب أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، من أشهر مثقفي مدينة الثغر وشغل منصب رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.