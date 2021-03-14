«تاج الدين» يُحذر: عدم التزام المواطنين قد يُدخل مصر موجة ثالثة من كورونا

حذر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، من أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا قد يتسبب في دخول مصر موجة ثالثة من فيروس كورونا.وأوضح "تاج الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد تزداد الحالات بعدم اتباع الإجراءات الوقائية".وأشار إلى أن الموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، متمنيًا ألا تصل مصر إلى هذه المرحلة.