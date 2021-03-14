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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تاج الدين» يُحذر: عدم التزام المواطنين قد يُدخل مصر موجة ثالثة من كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:32 م
تاج الدين
تاج الدين
سارة سعودى - فاتن خديوي
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حذر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، من أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا قد يتسبب في دخول مصر موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وأوضح "تاج الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد تزداد الحالات بعدم اتباع الإجراءات الوقائية".

وأشار إلى أن الموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، متمنيًا ألا تصل مصر إلى هذه المرحلة.

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