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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فرقة رضا تبهر جمهور بورسعيد على مدار 3 أيام

الأحد 14/مارس/2021 - 03:13 م
فرقة رضا
فرقة رضا
جمال عاشور
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أحيت فرقة رضا التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده ثلاثة ليالي على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد وشهد ختامها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي أشاد بأدائها وعروضها المعبرة عن الطابع المميز للمجتمع المصري.

وخلال الليالي التي شهدت إقبالا جماهيريا واسعا قدمت الفرقة فيلما تسجيليا عن نشأتها إلى جانب مجموعة من أشهر استعراضاتها المستلهمة من التنوع التراثي في المجتمع منها "الداحية، الأقصر بلدنا، الإسكندراني، ألعاب بنات شعبية، الحجالة، العصايا، رنة الخلخال، البحر بيضحك ليه، سماح النوبة، موشح غريب الدار، التنورة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أطلقت أجندة فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021 والتي تضم برنامج ثقافي وفكري يشمل أكثر من 100 نشاط يشارك فيه كافة قطاعات الوزارة.

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