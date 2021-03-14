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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بمساعدة شقيقتهم وزوجها.. «أب» يعتدى جنسيًا على أطفاله الثلاثة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:27 م
حبس
حبس
ندى حمدي
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أمرت نيابة أبو النمرس، بحبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات في جريمة اغتصاب أطفاله الثلاثة، كما قررت حبس شقيقة الأطفال وزوجها لمشاركتهما في جريمة الاعتداء الجنسي وهتك العرض والتعذيب.

وكشفت التحقيقات عن أن والدة الأطفال متوفية منذ عام 2017، وكانوا يقيمون رفقة والدهم، وتبين مساعدة شقيقة الأطفال لأمهم وزوجها في ارتكاب الجريمة وقيامهما بهتك عرض الأطفال الثلاثة.

كما أضافت التحقيقات أن والد الأطفال الثلاثة يدعى "ممدوح. ع. م"، ويعمل سائقا، كان دائم التعدي عليهم بالضرب المبرح والتعذيب، حيث شاهده صديقه ويدعى "عمر. م. ح"، وهو دائم التعدي عليهم بالضرب والتعذيب فأقنعه بإقامة الأطفال رفقته بمدينة حلوان.

وعندما توجه الأطفال الثلاثة "عبد الفتاح 8 سنوات- ذكرى 6 سنوات- عبد الله 5 سنوات" رفقة صديق والدهم إلى مدينة حلوان للمكوث رفقته لم يجدوا الراحة لديه، بل وجدوا التعذيب والضرب المبرح من صديق والدهم، وعندما رفض الأطفال المكوث لديه والعودة إلى منزلهم، قرر صديق الأب إيداعهم إحدى دور الرعاية.

وواصلت التحقيقات أنه لدى نقل الأطفال إلى دار الرعاية وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وجود آثار اعتداء جنسي وتعذيب بالأطفال، وعلى إثر ذلك تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنيابة العامة.

وورد بلاغ للنيابة العامة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، مفاده قيام سائق بالتعدي جنسيا على أطفاله الثلاثة، بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وكلفت النيابة العامة صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، بإيداع الأطفال في إحدى دور الرعاية، كما أمرت بتحويل الأطفال الثلاثة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإعداد تقرير حول حالتهم، وضبط وإحضار المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفى عثمان، معاون مباحث المركز، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وكان قسم شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة، يفيد بقيام سائق بالاعتداء الجنسي على أطفاله الثلاثة وهتك عرضهم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، بقيام سائق بالاعتداء الجنسي على أطفاله يبلغ عمرهم طفلة 6 سنوات وطفلين 5 و8 سنوات وهتك عرضهم مستغلًا عدم تواجد زوجته في المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وطلبت نيابة جنوب الجيزة عرض الثلاثة أطفال على الطب الشرعي وبيان تقرير مفصل بحالتهم، بعد اتهام والدهم وابنته الكبرى وزوجها، بالاعتداء عليهم جنسيا وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

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