الكنيسة الكاثوليكية تنظم ندوة حول كيفية حماية الأبناء من الاعتداء الجنسي

نظمت جماعة ينابيع الحياة للإعاقة الذهنية التابعة للكنيسة الكاثوليكية ندوة تربوية بعنوان "كيف نحمي أبناءنا من الاستغلال الجنسي" بقاعة القديس فرنسيس بكنيسة سانت تريز.وتحدث الدكتورة أميرة إسحق عن مشكلة التحرش الجنسي عمومًا وللأطفال ذوي الإعاقة بصفة خاصة، كما ناقشت لماذا يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإعتداء الجنسي.وأشارت في حديثها الى سيكولوچية المتحرش وكيفية التعامل معه، وخصوصا لو كان من المقربين للطفل.وقدمت الندوة نصائح للأهل لكيفية الوقاية وكيفية ملاحظة الطفل اذا تعرض لإعتداء وردود الأفعال المختلفة، كما تم عرض فيلمين حول كيف تحمى طفلك وما ينبغي تعليمه للأطفال، كما أقيمت ورشة مع الأطفال ذوي الإعاقة حول كيفية حماية أجسادهم.