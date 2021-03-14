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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لصيانة المرافق الحيوية فى كفر الشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 03:08 م
حملات مكثفة لصيانة
حملات مكثفة لصيانة المرافق الحيوية
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية مستمرة على قدم وساق للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، المرور على المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددًا على ارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، بالإضافة إلى المرور على مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة توفير الأكسجين بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل علي الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والانصراف، والتأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور علي المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام العمل مع بداية الترم الثاني بمدرسة الغبايشة الابتدائية، بنطاق قرية الروضة، وكذا بقرية برية لاصيفر، بالإضافة الي متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب، والرش والتطهير بقري الورق، والقن.

وأشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى، وذلك لتيسير حركة المرور للمارة، بالإضافة الي رفع ناتج التطهير من علي ترعة المنايفة.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال إصلاح اخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة بالمدينة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال الرش والتطهير بالمدارس، بالإضافة الي متابعة أعمال رد الشيء لأصله لأعمال الشركة المصرية للاتصالات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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