إقبال شديد على معرض الزهور لليوم الثانى (صور)

حرص العديد من الأهالي على زيارة معرض زهور الربيع لليوم الثاني بحديقة الأورمان وسط أجواء احتفالية تملؤها الفرحة.والتزم جميع الزوار على تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا، كما استخدموا المواد المطهرة أثناء الزيارة.وافتتح معرض زهور الربيع صباح اليوم السبت في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.