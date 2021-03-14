بـ17 مليون جنيه.. محافظ مطروح يفتتح مبنى المديرية المالية (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية نائبا عن وزير المالية مبنى المديرية المالية بعد رفع كفاءة وتطوير المبنى القائم وإنشاء مبنى وحدة التدريب الداخلي للمديرية المالية بالمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه.واستقبل العاملين بالمديرية المالية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالورود والتنورة، وذلك احتفالا بافتتاح مبنى المديرية بعد تطويره وإنشاء مبنى التدريب.وتفقد محافظ مطروح مبنى المديرية المالية وقاعات التدريب، مشيدا بأعمال التطوير، موجها بتدريب العاملين بالديوان العام، حيث حرص على التقاط صورا تذكارية مع المتدربين متمنيا لهم التوفيق.