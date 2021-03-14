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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المترو»: كاميرات مراقبة بـ32 قطارًا لضبط السرقة والتحرش

الأحد 14/مارس/2021 - 03:10 م
المترو
المترو
علا غزال
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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الخط الثالث للمترو يوجد به 7 قطارات بداخلها كاميرات مراقبة لمتابعة كل التصرفات التي يقوم بها الركاب خلال فترة الرحلة والتعامل الفوري مع أي تصرف غير لائق.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه في حال تعرض أي أحد للسرقة أو التحرش أو التعدي كما يحدث في بعض الأحيان، ستتم مراجعة كاميرات المراقبة لمحاسبة المخطئ، موضحا أن الخط الثالث سيكون به 32 قطارا وصل منهم 7 بتقنية المراقبة بالكاميرات.

وأشار المتحدث باسم شركة المترو، إلى أن الخطين الأول والثاني لا توجد بهما تلك التقنية داخل القطارات، لكن من المقرر أن يتم تحديث القطارات وتوفير خاصية المراقبة بالكاميرات عند بدء خطة التطوير للخطين الأول والثاني.

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