لافتات للتنبيه على زوار معرض الزهور باتباع الإجراءات الاحترازية

حرص العديد من رواد معرض زهور الربيع، على التنزه بالمعرض المقام بحديقة الأورمان، واستنشاق الهواء النقي.وعلقت إدارة المعرض لافتات عند بوابات الدخول، تحذر الزوار من عدوى كورونا.وافتتح معرض زهور الربيع صباح أمس السبت، في نسخته الـ 88 بحديقة الاورمان في الجيزة، فيما يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيف أمنى منذ الصباح الباكر استعداد لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.