محافظ الوادى الجديد يشهد مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

شهد اللواء محمد الزملوط, محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال الفترة من ١٣ حتى ١٦ مارس الحالي بالمحافظة، بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات ومنسقي وأعضاء الجمعيات بتسع محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك لعرض وتفسير اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.ووجه المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر والتقدير للجمعيات الأهلية والخيرية علي دورها في دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.كما أكد الزملوط أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات التنفيذية والجمعيات الأهلية في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال دراسة احتياجات المواطنين بالقرى المستهدف تطويرها ضمن المبادرة بمركز الفرافرة والمساهمة في تنفيذ مشروعات صغيرة لأبناء هذه القري لتمكينهم اقتصاديًا.