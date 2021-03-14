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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:02 م
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط ووكيل الصحة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لمناقشة فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية.

وذلك ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالإضافة إلى متابعة تقديم اللقاح للأطقم الطبية بمختلف مستشفيات العزل والصدر والحميات بالمحافظة وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها.

كما استعرض محافظ أسيوط جاهزية المستشفيات المركزية والعامة ومستشفيات العزل لاستقبال مرضى كورونا وحالات الاشتباه والتعامل معها وتوفر الأطقم الطبية وهيئات التمريض كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الطبية والمستشفيات مع تكثيف جهود التوعية لجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى توعية المواطنين بالقرى والنجوع.

وأكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية على مراكز توزيع لقاح كورونا لمتابعة سير العمل بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمستشفيات المركزية والعامة ومخازن الأدوية للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها مؤكدًا أن أعمال التطعيم للمواطنين وتلقي الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا هي مركز صحة الوليدية "أمام أبراج النصر بحي شرق" ومستشفى الايمان العام بحي الاربعين ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي" ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج "طريق أسيوط – سوهاج الزراعي" وتستقبل المواطنين بدء من الساعة 3 عصرًا وحتى التاسعة مساءًا وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد وأماكن تلقى اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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