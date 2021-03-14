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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عظة الأحد.. 4 مبادئ للصوم في عظة قداسة البابا على قناة ON

الأحد 14/مارس/2021 - 03:00 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc )، وذلك في إطار برنامج "عظة الأحد".

وقدم قداسته التهنئة في بداية العظة، بمناسبة بدء الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الصوم يعد فترة روحية غزيرة في حياة الكنيسة، وتناول قداسة البابا من خلال إنجيل القداس وهو إنجيل الأحد الأول من الصوم (أحد الكنوز)، أربعة مبادئ أساسية يمكن للإنسان أن يسلك وفقًا لها خلال الصوم، وهي:

١- الفحص: أي فحص النفس "قَدِّسُوا صَوْمًا. نَادُوا بِاعْتِكَافٍ" (سفر يوئيل ١: ١٤).

٢- الضبط: ضبط الحياة "كُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ" (رسالة كورنثوس الأولى ٩: ٢٥).

٣- الإشباع: شبع الإنسان الحقيقي، هو شبعه بالمسيح "طُوبَى لِلْجِيَاعِ وَالْعِطَاشِ إِلَى الْبِرِّ، لأَنَّهُمْ يُشْبَعُونَ" (مت ٥: ٦).

٤- النقاوة: نقاوة القلب "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ" (مت ٥: ٨).

كان قداسته قد ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي.

ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.

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