«الصحة» توضح خطوات التسجيل بـ«قوائم الانتظار»

حددت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجراف، خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.وأوضحت، أنه يتم التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للمريض إذا لم يكن يملك تأمينا صحيا، أو التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي إذا كان لديه بطاقة تأمين صحي.وأشارت إلى أنه يتم توقيع الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل إدارة المستشفى مع المريض وتحديد ميعاد الفحص وإجراء العملية، موضحة أن المبادرة تستهدف علاج المواطنين الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة بالمجان.