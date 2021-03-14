طبيب نفسى عن «أبليكشن تحريك الصور»: يثير الشجون ويتسبب فى الاكتئاب

انتشر مؤخرًا "أبليكيشن" لتحريك صور المتوفين على صفحات السوشيال ميديا؛ وقد أثار ردود فعل متباينة حول عودة الروح لأشخاص متوفين أفتقدهم ذووهم؛ حيث انقسم رواد السوشيال ميديا إلى أكثر من رأى، حيث ترى مجموعة أن هذا البرنامج يعيد الحنين لأناس افتقدناهم في حياتنا ونشتاق لرؤيتهم، وأن هذا البرنامج يشبع هذا الجانب لا أكثر ولا أقل؛ بينما يرى آخرون أن ذلك تعد على حرمة الموتى ويثير الشجون والأحزان بداخلهم بما يتسبب في اكتئاب لكثير من المستخدمين له.وعن ذلك الأبليكيشن، يقول دكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي؛ إن هذا البرنامج يثير الشجن ويستدر بداخلهم بعض المشاعر الإيجابية تجاه الموتى، وهو ما يسمى بـ"نوستالجيا"، وهي تعني الحنين إلى الماضي؛ ولكنه قد يخلق نوعا من الانفصام الحميد عن ضغوط الحياة بالهروب للماضي واسترجاع الذكريات؛ والعيش مع الموتى.ويوضح "هندي" أن للبرنامج بعض المزايا الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها، مثل تحريك بعض الشخصيات التاريخية بمادة التاريخ للطلبة، مثل محمد علي والخديوي إسماعيل وسعد زغلول وغيرهم من الشخصيات التي تحتاج للتجسيد؛ لذا قد يكون الاستخدام حميدا في بعض الأحيان.ويقول "هندي" إنه في بعض الأوقات قد يكون البرنامج استدرارا للذكريات الأليمة والمشاعر الحزينة السلبية، والتي قد تسبب أحيانًا في استمرار الشعور بالغضب وأحيانا يثير الشعور بالذنب؛ وقد يترتب عليه الانفصام عن الواقع والعيش في الماضى والإصابة بالاكتئاب المستمر نتيجة الإصابة بحالة من الوسواس القهري بأن الإنسان يسمع صوته باستمرار برغم وفاته أو يتحدث إليه بما يرفع درجة القلق والخوف من الموت.ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا البرنامج هو الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر، والإصابة بضعف مفاجئ في عضلة القلب؛ فقد يسبب هذا البرنامج هشاشة في الروح يصحبها وهن وضعف جسدي لا تحمد عقباه نتيجة الحزن واستدعاء مشاعر الغضب والألم؛ مشددًا على ضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه.من جانبها ترى إيمان الدهشان، أن أبليكيشن تحريك صور الموتى يمثل تعديا صريحا على حرمة الموتي ويعتبر انتهاكا لخصوصية وقدسية الموت معتبرة إياه لا يمثل ضرورة ولا حاجة لاستخدامه، مؤكدة أنه يثير كثيرا من مشاعر الحزن والكآبة داخل نفس الإنسان ولا حاجة لاسترجاع ذكريات قد تؤلم صاحبها؛ وتعيد الحنين بداخل الإنسان إتجاه من فقدهم؛ أيضًاقد تكون هناك ذكريات مؤلمة تجمع الإنسان مع ذويه من المتوفين وتحريك صورته قد يعيد هذه الذكريات لذا فلا داعي من استخدامه.وتتفق معها الصحفية ياسمين محفوظ، والتي خاضت هذه التجربة مع صورة والدتها التي وافتها المنية منذ سنوات وجرفها الحنين لاسترجاع ذكرياتها معها، حيث تقول "ترددت كتير إني أعمل الحركة دي.. وكنت خايفة ومرعوبة. بس إحساسي إنها وحشاني وإني محتاجة حضنها ومحتاجاها أوي كان أقوى مني.. وجازفت وقررت أنزل my heritage.. مجازفة دبحتني بسكينة باردة.. موضحة أن هذه التجربة قد تركت أثرًا بألف في الحزن، وناشدت الجميع على عدم خوض هذه التجربة لما لها من أثر بالغ في النفوس، قد يصاحبك لأيام من الحزن والاكتئاب وهناك آخرون قد يتعرضون للانهيار النفسي.