محمود العسيلى يطرح كليب «بقت معايا» على «يوتيوب»

طرح المطرب والملحن محمود العسيلي، كليب أغنيته الجديد "بقت معايا"، عبر اليوتيوب وقنوات المزيكا المختلفة."بقت معايا"، من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.وكانت الجهة المنتجة للكليب قد طرحت منذ أيام، مجموعة صور جديدة وحصرية من كواليس الكليب، نالت استحسان الكثير من جمهور "العسيلي"، والذين أشادوا بأدائه الفنى العالى كعادته فى أغانيه التى طرحها من قبل والتى تمزج بين الأصالة الشرقية والتجديد الغربي دائمًا.ومن جانبه أعرب "العسيلي" عن سعادته بطرح ثان أغانيه هذا العام "بقت معايا"، متمنيًا أن ينال الكليب استحسان جمهوره.يذكر أن "العسيلي" طرح مع نهاية الشهر الماضي مقطعًا دعائيًا من أغنية "بقت معايا"، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، وتعد الأغنية هى الثانية له فى 2021، بعد طرحه أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.