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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مارك تيرنيج رئيسا جديدا لمجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأحد 14/مارس/2021 - 02:54 م
مارك تيرنيج
مارك تيرنيج
إسراء جمال
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انتخبت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مارك تيرنيج، الرئيس التنفيذي لشركة "DarkOwl"، كرئيس لمجلس أوصياء الجامعة خلفًا لريتشارد بارتليت.

وكان تيرنيج عضوا في مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2016، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الأوصياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتم اختيار سابقه "بارتليت" أيضًا كأول رئيس فخري بالجامعة، حيث رأس مجلس أوصياء الجامعة لمدة ثلاث فترات.

جدير بالذكر أن "تيرنيج" ليس غريبا على مصر أو على الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث جاء إلى مصر عام 1980 في برنامج دراسة مدته سنة خلال سنته الثالثة في جامعته بالخارج، ولكنه قرر البقاء في مصر لتعلم اللغة العربية، فمد إقامته إلى ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد.

ويقول تيرنيج: "كنت طالبًا صغيرًا حين جئت إلى مصر لدراسة اللغة العربية وتعرفت على مصر والعالم العربي كله، وكان للجامعة الأمريكية بالقاهرة تأثير كبير في تعريفي بالمنطقة العربية، وظللت متعلقًا بها منذ ذلك الحين". 

وتقول تيريزا بارجر، رئيسة لجنة الوصاية والحوكمة التي أشرفت على اختيار تيرنيج: "كان مارك عضوًا نشطًا في المجلس ومتفاعلًا بعمق منذ انضمامه إلى مجلس الأوصياء، حيث جلب الحماس والطاقة كخريج للجامعة ورائد أعمال، ويسعدنا قبوله العمل كرئيس لمجلس الأوصياء ونتطلع إلى العمل معه".

ويقول تيرنيج متطلعًا إلى دوره الجديد: "يشرفني أن أقود مجلس أوصياء هذه الجامعة العظيمة التي ساهمت مساهمة كبيرة في خدمة مصر والعالم من خلال التعليم الذي توفره لطلابها والذي يقوم على البحث والنقد والتحليل، أنا معجب بالقيادة المتميزة والموهوبة لريتشارد بارتليت على مر السنوات الماضية وسأضيف عليها بينما نعمل معًا كمجتمع للجامعة لمواصلة دفعها إلى مئويتها الثانية بنجاح".

وبالإضافة إلى ترأسه شركة "DarkOwl: الرائدة، وهي شركة مقرها كولورادو وتوفر منصة استعلامية للتهديدات الشبكية تسمح للشركات والمؤسسات بالتعرف على المخاطر الرقمية وفهمها، فإن تيرنيج يعمل أيضًا كمستشار تقنية واتصالات في Blackstone Entrepreneurs Network في كولورادو وكان مستشارًا أول فيColorado Impact Fund.
 
ومن خلال دوره كمستثمر خاص في التكنولوجيا والبرمجيات والشركات الناشئة في مجال التصنيع، عمل تيرنيج في العديد من شركات الأمن الإلكتروني، فقد كان يشغل منصب مستشارًا في شركة McKinsey & Company بالإضافة إلى محامٍ ممارس في مكتب Davis Graham & Stubbs.

ويحمل تيرنيج درجة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل، ودرجة الماجستير في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، وشهادة البكالوريوس (بامتياز مع مرتبة الشرف) في الشؤون الدولية ودراسات إفريقيا والشرق الأوسط من جامعة كولورادو بولدر.

وسيواصل ريتشارد بارتليت، العضو المنتدب لشركة Resource Holdings ومقرها نيويورك، بصفته عضو في مجلس الأوصياء منذ عام 2003 ورئيسًا منتخبًا لمجلس أوصياء الجامعة في الأعوام 2010 و2013 و2018، دعمه الطويل الأمد للجامعة الأمريكية بالقاهرة كعضو في مجلس الأوصياء ورئيسًا فخريًا لها.

وقال بارتليت عن تولي تيرنيج منصب رئيس مجلس الأوصياء خليفة له: "بدأت رحلتي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة كطفل، وستظل الجامعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لي إلى الأبد، أنا ممتن لمارك تيرنيج على خدمته لمجلس أوصياء الجامعة، حيث جلب رؤى وخبرة والتزامًا عميقًا بمهمة الجامعة، وأعتزم مواصلة العمل مع مارك وزملائي أعضاء المجلس للبناء على الإرث القوي للجامعة الأمريكية بالقاهرة كقوة إيجابية لمصر والمنطقة". 

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