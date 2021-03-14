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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر الخير» تبدأ تعبئة كراتين رمضان تمهيدًا لحملة «إفطار صائم»

الأحد 14/مارس/2021 - 03:20 م
مصر الخير
مصر الخير
عبدالناصرمحمد
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بدأت مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات تعبئة كرتونة رمضان، تمهيدا لتدشين حملة إفطار صائم التى تطلقها المؤسسة للعام التاسع على التوالى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لشهر رمضان المعظم هذا العام.

وشارك فى تعبئة كراتين رمضان عدد كبير من المتطوعين وكابتن طارق السيد، لاعب نادى الزمالك السابق، والإعلامى أحمد يونس، على أن تستمر مؤسسة "مصر الخير" في تعبئة كراتين رمضان بمشاركة عدد كبير من المتطوعين ونجوم المجتمع، خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس أحمد علي، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم تتضمن عدة بنود وخيارات أمام المتبرعين، حيث شملت منتجات الحملة، 5 بنود رئيسية، أولها الكراتين الغذائية، والثاني إفطار صائم، والثالث ملابس العيد، والرابع زكاة الفطر، فيما مثل البند الخامس من منتجات الحملة، بند سهم مصارف الزكاة.

وأوضح مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، أن بند الكراتين الغذائية يشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير، وتزن حوالي 12 كيلو من المنتجات الأساسية متضمنة دجاجة مجمدة بتكلفة 150 جنيها، فيما يتمثل النوع الثاني في كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار في جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أي مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال فوري، ويتمثل النوع الثالث في قوافل الخير، ويتم خلالها توزيع كرتونة الخير، مؤكدا أن المؤسسة تستهدف خلال حملة إفطار صائم لعام 2021، إطلاق العديد من قوافل الخير لجميع محافظات مصر.

وأضاف، أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل في "سند عائلة"، وقيمته المالية 1000 جنيه، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية، و10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح و2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم بـ40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.

وتابع علي، أن مصر الخير تستهدف تحطيم الرقم الذى حققته فى شهر رمضان الماضى بتقديم 11 مليون خدمة خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أنها تسعى إلى تجاوز هذا الرقم خلال شهر رمضان المقبل، والوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى جميع المحافظات، مؤكدا على أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في خدمة المستحقين.

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