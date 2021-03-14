غدا.. انطلاق المعرض الجماعي «تنويعات 1» بمركز سعد زغلول الثقافي

تنطلق غدا الأثنين، بمركز سعد زغلول الثقافي، فعاليات المعرض الجماعي "تنويعات 1" والذي يستمر حتى 15 أبريل القادم، ويشارك فيه الفنانين: محمد الطحان، فارس أحمد، تيسير حامد، محمد الصبان، وضيف شرف المعرض الفنان والناقد الفني عز الدين نجيب.وعن المؤثرات التي انعكست على الفنان محمد الطحان فكريًا وفنيًا يقول: في حي الجمالية ذلك الحى الشعبي العريق والذى كان له الأثر الأكبر في تشكيل وجداني وتحديد رؤيتي الفنية ومصادر استلهامي من المباني القديمة والمساجد الأثرية والبوابات الضخمة العتيقة والشوارع الضيقة ببيوتها وأبوابها وشبابيكها القديمة والتي تعج بالحركة والحياة تحت الشمس الساطعة وظلالها الهادئة والتقارب والمودة بين أناسها والاحتفالات والمناسبات الدينية مثل مولد النبي ومولد الحسين. فى هذه الحياة الشعبية والتي استلهمت منها وحتى الآن أعمالي الفنية في مختلف المجالات الفنية من تصوير ورسم وحفر وخزف بداية من مجموعة ( عمال البناء ) وهى مشروع تخرجي من معهد ليوناردو دافنشي والذى عبرت فيه عن فئة من المجتمع تكد وتكدح تحت لهيب الشمس.. ثم الانغماس في التراث الشعبي وتشكيل عناصره من أهله ومنمنمات إسلامية وقباب ومآذن وزخارف وتناولت الألعاب الشعبية مثل النقرزان ورقصة الحصان والتحطيب والسيجة وغيرها.أما الفنان تيسير حامد، فيقول عنه الناقد حسن عثمان: في معظم أعماله يحيل الإطار الخارجي دورًا أساسيًا في تكوين اللوحة، ولكنه بوعى كامل يجمع بعض وحدات التراث من عصور متعاقبة ليجسدها فى الجوانب الأربع للوحة موحيًا للمشاهد برموز الحضارات المصرية، ورغم اختلاف مصادرها التراثية إلا أنه نجح فى تحقيق تناغم تتوحد فيه المعاني والرموز.