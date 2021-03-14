مصدر بـ«الصحة»: زايد تتابع أعمال «حياة كريمة» فى 51 مركزًا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع عدد من المسئولين بالوزارة لمناقشة تطورات الخطة التي تم وضعها لرفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، كإحدى الشركات المنفذة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم تطوير 51 مركزًا داخل 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، حيث تضم تلك المراكز 1500 قرية وتوابعها من (عزب ونجوع)، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.وأشار المصدر إلى أن زايد وجهت بأن يتم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد المنشآت الطبية وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى تزويد تلك المنشآت بالاحتياجات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة طبية.