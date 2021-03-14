غدا.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن منطقتى ميدان المحطة وميدان حارث بمدينة بني سويف، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى 12 ظهر غد الإثنين 15 مارس الجاري، وذلك لإجراء أعمال صيانة لمغذي الإشارات بلوحة كهرباء الجامعة.ويتقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.