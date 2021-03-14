صفاء غنيم تناقش فضل بر الوالدين في «جوه البيت» على «النهار»

تستضيف الإعلامية صفاء غنيم والإعلامية شاهندة أنور، في برنامج "جوه البيت" الذي يذاع على قناة النهار الساعة الثانية عشر ظهرًا كل سبت، د. محمد وهدان من علماء الأزهر الشريف، في الحلقة القادمة؛ للحديث عن فضل بر الوالدين ومكانة الأم عند الله، في حلقة خاصة بعيد الأم.ويحل الشاعر أحمد كيمو، ضيفًا في الفقرة الثانية من فقرات برنامج "جوة البيت"، ليقدم قصائد شعرية عن عيد الأم، كما تتضمن الحلقة فقرة عن مستشفى بهية والاحتفال معهم بعيد الأم.برنامج "جوه البيت" من تقديم الإعلامية صفاء غنيم والإعلامية شاهندة أنور، يذاع السبت في تمام الثانية عشر ظهرًا من كل أسبوع، ويتضمن فقرة ثابتة للحديث عن موضوعات تهم الأسرة والسيدات ويتم فتح تواصل مباشر مع المشاهدين تليفونيًا أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.يذكر أن صفاء غنيم بدأت رحلة العمل من ربة منزل إلى مذيعة في قناة النهار"، كما اطلقت مبادرة لتشغيل الفتيات والسيدات من المنزل، حيث يتحصّلون على منتجات وتقمن ببيعها من أجل التربح وكسب لقمة العيش بطريقة سهلة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جراء انتشار فيروس كورونا، وتحرص على الظهور أمام المشاهيدن من خلال برنامج "جوه البيت"، بإطلالة مميزة وجذابة تتناسب مع طبيعة المرأة المحجبة العصرّية.