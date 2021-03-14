السنباطي: تدشين برنامج التربية الأسرية الإيجابية أسلوب حياة للمستقبل

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه يجب علينا قبل أن نربي أطفالنا أن نربي أنفسنا أولًا، مشيرة إلى أنه آن الأوان أن نفتح ملف "التربية الأسرية الإيجابية" والتعامل معه بطريقة صحيحة.وأضافت السنباطي، أن هناك أفرعا كثيرة سيعمل من خلالها المجلس القومي للطفولة والأمومة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن تدشين برنامج التربية الأسرية الإيجابية سيكون أسلوب حياة من أجل مستقبل مصر، لأنه لكي يتم بناء بلادنا بطريقة صحيحة علينا أن نعلم أطفالنا بطريقة صحيحة.جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد لبرنامج التربية الأسرية الإيجابية، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.