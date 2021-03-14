وزيرة الثقافة تنعى محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية

◄ عبد الدايم: الراحل جمع بين العلم والإبداع وبذل الكثير من الجهد لخدمة المجال الثقافى السكندرىنعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية وأستاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق والذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد 14 مارس عن عمر يناهز الـ72عامًا وقالت إن الراحل كان أحد المتميزين الذين جمعوا بين العلم والابداع الثقافى باعتباره طبيبا يمتلك الموهبة الأدبية فى الكتابة والشعر، مشيرة انه حظي بحب واحترام الوسط الثقافي لإيمانه الشديد بقيمة القوى الناعمة في حياة الشعوب وتشكيل وجدانها، واكدت انه بذل الكثير من الجهد لخدمة المجال الثقافى السكندرى وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الدكتور محمد رفيق حبيب أستاذ الجراحة بكلية طب الإسكندرية ونقيب أطباء الإسكندرية السابق، من أشهر مثقفي مدينة الثغر وشغل منصب رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.