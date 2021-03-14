برعاية أمريكية.. إسرائيل تسعى لاستئناف العلاقات مع النيجر

تسعى إسرائيل إلى عقد الكثير من اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول عربية وإفريقية، بمساعدة الولايات المتحدة.وتعمل تل أبيب على عودة علاقاتها مع النيجر، وتخطط لأن يتم ذلك بوساطة الإدارة الأمريكية، على غرار اتفاقات التطبيع الأخيرة التي عقدت مع عدة دول عربية، حسبما نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية.وتشير التقديرات لدى الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن النيجر يمكنها استئناف علاقتها بتل أبيب، إذا دفعت الإدارة الأمريكية في ذلك الاتجاه، وأن فوز محمد بازوم في الانتخابات الرئاسية هناك، الشهر الماضي، يزيد من فرص استئناف العلاقات.وعقدت إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين في شهر سبتمبر الماضي، وتلاهما السودان في شهر ديسمبر الماضي.