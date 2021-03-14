«النقابات المهنية» يستنكر مزاعم تقرير حقوق الإنسان: تدخل سافر في شؤوننا

استنكر اتحاد النقابات المهنية برئاسة خلف زناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وحضور الدكتور سيد خليفة، والدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، والدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، وصلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، وممثلين للكنسية المصرية، الهجمة المنظمة والشرسة ضد مصر تحت ذريعة حقوق الإنسان بعد البيان الأخير لعدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال زناتي، في بيان الذي أعلنه خلال مشاركته في افتتاح الدورة التدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي التي نظمتها نقابة الزراعيين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، أن بيان هذه الدول تناسى عمدا جهود الدولة لتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين والحفاظ على حقوق الإنسان المصري، موضحا أن هذه الهجمة تعد تدخلا في الشئون الداخلية المصرية تحت ذريعة حقوق الإنسان.وأوضح بيان اتحاد النقابات المهنية، أن الدولة المصريين حافظت على حقوق مواطنيها المتمثلة في الاستقرار والأمان والحق في الحياة وتوفير حياة كريمة والحق فى التعليم والرعاية الصحية، وهى النصوص الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان والذى يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.واستنكر الاتحاد، ما جاء فى بيان دول مجلس حقوق الإنسان الدولى من عبارات عشوائية تنطوى على اتهامات باطلة وليس بها أى معلومات دقيقة، وهو ما يؤكد سوء النية فى إصدار مثل هذه التقارير، مخالفين كل الأعراف الدولية، مؤكدا أن زمن الضغط على مصر بالتدخل في شأنها الداخلي ولى بلا رجعه ولن يعود.وشدد البيان على أن مصر دولة مؤسسات تتوفر لها الاستقلالية التامة، فى الوقت التى وقفت فيه نفس الدول ونفس المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان، صامتة أمام الإرهاب الإخوانى ضد الشعب المصرى، ومازالت بعض الدول والمؤسسات الأجنبية لا تحترم مبادئ القانون الدولى الذى يضمن استقلالية الدول وسيادتها، وهو ما يعد أمرا مرفوضا من المجتمع المدنى المصرى.وأوضح خلف الزناتي، أنه سيخاطب الجهات المماثلة فى العديد من دول العالم لتوضيح الحقائق الغائبة عن الواقع المصرى والمطالبة باحترام مؤسسات الدولة المصرية التى تتمتع بالاستقلالية وتعريفها بالجهود التى تبذلها الدولة لتوفير حياة لائقة وكريمة لجميع المواطنين بلا استثناء.