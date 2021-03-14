حريق فى الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية

اندلع حريق، قبل قليل، في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبة بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.