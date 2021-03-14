بريطانيا: من غير المقبول أن تحاكم إيران زاغاري راتكليف في قضية ثانية

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن من غير المقبول أن تحاكم إيران المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف في قضية ثانية.وأضاف راب في بيان "إنه من غير المقبول أن تختار إيران الاستمرار في قضية ثانية ضد نازانين زاغاري راتكليف، "تعرضت لمحنة قاسية ومشينة بسبب التصرفات غير الاعتباطية للحكومة الإيرانية لابد من وضع نهاية لذلك".