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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران مجهول ينفذ غارات على مواقع الإرهابيين في ليبيا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:14 م
غارات
غارات
مروة عنبر
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كشف مسئول عسكري في الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن تنفيذ طيران مجهول غارات جوية على مواقع تؤوي عناصر متطرفة بمنطقة أوباري، جنوب غرب ليبيا، وقتل على الأرجح قيادات منها.

كما أفاد ناشطون عن سماع أصوات تحليق طيران مسيّر منذ مساء أمس السبت، استبقت تنفيذ الغارات الجوية على حي الشارب ومرتفعات جبل التيندي بمدينة أوباري، وفقا للعربية.

ونشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت حجم الدمار الذي خلّفه القصف على أحد المنازل التي كان يتحصن فيها العناصر المتطرفون، دون تحديد انتمائها إن كانوا من تنظيم القاعدة أو داعش.

وتحمل هذه الضربات الجوية بصمة القيادة الأمريكية بإفريقيا، التي سبق أن نفذت قصفا مماثلا في شهر يوليو 2018، على منزل في حي الشارب بمدينة أوباري، أسفر عن مقتل قيادات من القاعدة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وحدات عسكرية تابعة للجيش الليبي اقتحمت أحد المنازل التي تتحصن فيها قيادات إرهابية تابعة لتنظيم داعش بحي الشارب بمدينة أوباري، وألقت القبض على 3 عناصر من بينهم امرأة، قبل أن يتم قصف الموقع وتدمير مخزن للذخائر التي كانت بحوزتهم.

وتلاحق قوات الجيش الليبي قادة تنظيمي داعش والقاعدة، الذين يحاولون إعادة تمركزهم جنوب البلاد، حيث تم فى شهر ديسمبر من العام الماضي اعتقال 7 إرهابيين خلال استهداف أحد أوكار القاعدة، بمنطقة أوباري جنوب غرب البلاد.

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