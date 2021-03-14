عيادة باطنة وأطفال مجانية في نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحي مجاني للمهندسين وأسرهم بالمجان، وذلك الخميس 18 مارس الجارى فى مقر نادي المهندسين بسابا باشا.وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحى من اكثر الفعاليات نجاحًا وهناك إقبال كبير عليها من المهندسين وأسرهم لذلك أطلقت اللجنة عدد من الفعاليات خلال شهر مارس بناء على رغبة الأعضاء.وأضاف أن اليوم الصحى سيكون كشف مجانى فى تخصصات الباطن والأطفال ويشمل قياس ضغط وقياس معدل السكر بالدم بالإضافة إلى تحليل صورة دم كاملة، على أن يبدأ اليوم الصحي الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساء.كما أكد على الالتزام التام داخل مركز الخدمات فى نادى المهندسين بسابا باشا على الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا للتزاحم وحفاظًا على سلامة المهندسين وأسرهم.