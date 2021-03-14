«الزراعة»: أجهزة للتقليح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماعز والأغنام

أعلن الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول وقسطرة "روبرتسون" المتوافقة مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات سائل منوي أو جنين مجمد.وأضاف حسن، أن هذه الطريقة ملائمة وعملية سريعة للتطبيق داخل المزرعة، حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة أقل من 10 دقائق، ما يوفر الوقت والمجهود، كما أن الحالات التي يتم إجراء التلقيح أو نقل الأجنة لها تكون نسبه "العشار" منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحيو التقليدية.وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافيه التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة في الأغنام والماعز على مستوى المزارع، ما يساعد على التوسع في علاج مشاكل الخصوبة وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات إنتاج اللحوم والألبان ومن ثم زياده أرباح المربي، كما تساعد هذه الطريقة على تهجين السلالات في الأغنام والماعز، حيث يمكن الحصول على خراف وزن 70-80 كيلو عند عمر سنة بدلا من السلالات المحليه التي لا يزيد وزنها عن 50-60 كليو، وكذلك زيادة في إنتاج اللبن.