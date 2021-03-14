رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اعتذارات بالجملة من الإعلاميين عن الاستمرار في قناة «الشمس»

الأحد 14/مارس/2021 - 02:38 م
قناة الشمس
قناة الشمس
دعاء عبد المقصود
طباعة
شهدت قناة الشمس التي تم إطلاقها مؤخرا اعتذارات بالجملة لنجوم الإعلام عن الاستمرار في العمل بالقناة وتقديم البرامج التي كان من المنتظر إطلاقها خلال هذه الفترة عبر شاشة قناة الشمس.

فقد أعلنت الإعلامية علا شوشة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذارها عن الاستمرار في العمل بقناة الشمس لأمور خاصة به، متمنية التوفيق لكل زملائها العاملين بالقناة.

ومن المعروف أن الإعلامية علا شوشة كان من المقرر ان تقدم برنامج" تحت الشمس" مع الإعلامي الدكتور من معتز عبد الفتاح من الأربعاء إلى الجمعة.

كما اعتذرت الإعلامية جيهان منصور هي الأخرى عن الاستمرار أيضا في قناة "الشمس" وقدمت اعتذارا رسميًا لإدارة القناة.

وأوضحت المصادر أن الاعلامية جيهان منصور لم تظهر على شاشة القناة منذ انطلاقها الجمعة ٥ مارس، وأنها تقدمت باعتذار رسمي عن العمل لإدارة القناة يوم الخميس ٤ مارس.

جدير بالذكر أن الإعلامية جيهان منصور كان من المقرر أن تقدم البرنامج الرئيسي "تحت الشمس" مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساءً، على أن يقدم الدكتور معتز عبد الفتاح والإعلامية علا شوشة نفس البرنامج من الأربعاء إلى الجمعة.

كذلك اعتذر الكاتب الصحفي أشرف عبد المنعم عن الاستمرار في القناة والذي كان من المقرر أن يقدم برنامج" في الميزان"، بالإضافة إلى منصبه مدير عام القناة.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

ينتحر من كوبري الجامعة.. ويترك جوابا لزوجته «إيمان»

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. الكاميرا بديلا للسلاح

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة