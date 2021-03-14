اعتذارات بالجملة من الإعلاميين عن الاستمرار في قناة «الشمس»

شهدت قناة الشمس التي تم إطلاقها مؤخرا اعتذارات بالجملة لنجوم الإعلام عن الاستمرار في العمل بالقناة وتقديم البرامج التي كان من المنتظر إطلاقها خلال هذه الفترة عبر شاشة قناة الشمس.فقد أعلنت الإعلامية علا شوشة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتذارها عن الاستمرار في العمل بقناة الشمس لأمور خاصة به، متمنية التوفيق لكل زملائها العاملين بالقناة.ومن المعروف أن الإعلامية علا شوشة كان من المقرر ان تقدم برنامج" تحت الشمس" مع الإعلامي الدكتور من معتز عبد الفتاح من الأربعاء إلى الجمعة.كما اعتذرت الإعلامية جيهان منصور هي الأخرى عن الاستمرار أيضا في قناة "الشمس" وقدمت اعتذارا رسميًا لإدارة القناة.وأوضحت المصادر أن الاعلامية جيهان منصور لم تظهر على شاشة القناة منذ انطلاقها الجمعة ٥ مارس، وأنها تقدمت باعتذار رسمي عن العمل لإدارة القناة يوم الخميس ٤ مارس.جدير بالذكر أن الإعلامية جيهان منصور كان من المقرر أن تقدم البرنامج الرئيسي "تحت الشمس" مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساءً، على أن يقدم الدكتور معتز عبد الفتاح والإعلامية علا شوشة نفس البرنامج من الأربعاء إلى الجمعة.كذلك اعتذر الكاتب الصحفي أشرف عبد المنعم عن الاستمرار في القناة والذي كان من المقرر أن يقدم برنامج" في الميزان"، بالإضافة إلى منصبه مدير عام القناة.