رئيس بني مزار يقود حملة لإزالة بناء مخالف بدون ترخيص

قاد اليوم إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة لإزالة بناء مخالف بدون ترخيص بأحد الشوارع يحي شمال المدينة وقام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.كان إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار قد قاد حملة ضمت إدارة الإشغالات والإزالات ونواب رئيس المركز ورئيس حي شمال ومسئول التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإزالة بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الجمهورية بحي شمال مدينة بني مزار على مساحة 200 متر، حيث أشرف علي أعمال الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد الفحام أن الوحدة المحلية ببني مزار تتابع بصورة يومية رصد كافة أنواع التعديات وأعمال البناء العشوائي المخالف من خلال الحملات التي تنظمها تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة مخالفات التعديات والبناء العشوائي وتطبيق القانون علي المتعدين والمخالفين وعدم استثناء أي حالة لتطبيق القانون على الجميع.