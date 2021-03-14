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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يدعو النواب والشيوخ لزيارة المشروعات القومية

الأحد 14/مارس/2021 - 02:37 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات القومية والخدمية التي يتم تشييدها على أرض المحافظة، إضافة للفرص الاستثمارية بالعاصمة والمدن، ووضع خريطة سياحية، خلال اللقاء السادس مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

ودعا محافظ كفر الشيخ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المشروعات القومية الجاري تشييدها بالمحافظة، ومنها مركز الأورام الذي قارب على الانتهاء، والمرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، اللذان سيتم افتتاحهما في شهر يونيو المقبل، وبدء الأعمال في مشروع الإسكان الاجتماعي بالتجمعات الثلاثية لتنتهي معاناة الحاجزين، إضافة لما ستشهده قرى مطوبس خلال المرحلة المقبلة من أعمال تطوير وانشاء مشروعات خدمية متعددة وأعمال رصف الأسفلت والانترلوك، وانشاء مستشفيات ومدارس، وصرف صحي، وتوصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتناول محافظ كفر الشيخ المحاور الجديدة غرب كفر الشيخ، وتابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الخرائط المعدة التي تم عرضها خلال اللقاء،وما تم إنجازه من محاور جديدة والأعمال الجارية سواء محور صبري القاضي ومحور سعد زغلول وما يشهده شارع 21 من أعمال لتحويله لاتجاهين،بالإضافة للمحاور الجديدة بشرق العاصمة.

كما تناول محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء ما أنجزته المحافظة في منظومة الجيو مكانية، لرصد أي تغييرات في الخريطة العمرانية والتعامل من أي مخالفات، مناشدًا المواطنين اتباع الإجراءات القانونية حتى لا يتعرض صاحب المخالفة للمساءلة القانونية لأن عمليات الرصد يومية لحظيًا وهذا ما أشاد به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووزير الاتصالات خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضي.

كما أشار المحافظ إلى الانتهاء من 12 مركزًا تكنولوجيًا وجاري الانتهاء من المركز ال13 بمطوبس، مؤكدًا أنه تم وضع أكواد على 900 عقار بالمصيف للتعرف على كل المعلومات العقارية الخاصة بالوحدة، كتجربة أولى سيتم تعميمها على بقية المراكز والمدن.

كما تناول محافظ كفر الشيخ الفرص الاستثمارية في المحافظة داعيا المستثمرين بإقامة مشروعات متعددة سواء في المنطقة الصناعية بمطوبس أو بالمصيف أو بالعاصمة، وستتم الموافقة على منحهم مواقع، في ظل تيسيرات متعددة لإقامة تلك المشروعات، ومن بين المشروعات التي تهتم بها المحافظة إقامة مصانع للأخشاب للاستفادة من قش الأرز، والذي تنتج المحافظة 40% من إنتاج الجمهورية،ومصانع لتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك،لما تتميز به المحافظة من انتاج كبير لأنواع عديدة منه، إضافة لتطوير صناعة السجاد والكليم والجوبلان وتطوير صناعتها بفوه بالتعاون بين أرباب المهنة والجامعة والتعليم الفني،وتفعيل التسويق الإلكتروني للمنتجات، إضافة للاستثمار في مجال الفندقة لإقامة فنادق متعددة المستويات، والمحافظة في حاجة ماسة لذلك، خاصة بعد تطوير مسار العائلة وافتتاح متحف كفر الشيخ وأعمال تطوير المصيف.

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى إتاحة تلك الأراضي للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، التي تتميز بأنها على مسافة 60 كيلو من ميناء الإسكندرية وعلى بعد 60 كيلو من ميناء البرلس والذي سيشهد أعمال تطوير وتعميق ورفع كفاءتها.

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