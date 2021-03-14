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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف السوداني: الحوار والسلام والحكمة مبادئ إسلامية ورسالة للعالم

الأحد 14/مارس/2021 - 02:35 م
نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
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قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، إن الإسلام دين مبدأه السلام والحكمة والموعظة الحسنة والتعايش، وهو رسالة عالمية للعالم أجمع، منوها بأن الحوار هو أيضا مبدأ ديني، فالله عز وجل تحاور مع الملائكة وحدث الشيطان وتحدث مع آدم والكفار والمشركين بلغة القرآن البينة.

ودعا الوزير السوداني في كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر "حوار الثقافات والأديان" الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلاء لغة الحوار في التعامل بين البشر من خلال تنفيذ أوامر الحق تبارك وتعالى من خلال الثوابت الشرعية التي تحفظ للناس حقوقهم في العيش السلمي المشترك وتحقيق العدل والمساواة.

وأوضح وزير الأوقاف السوداني أن تعزيز الوسطية والاعتدال ونشر الفكر الإسلامي الصحيح، هو السبيل في مواجهة الفكر المتطرف وخطابات الكراهية وإغلاق باب الشر والتطرف الذي انتشر بدول العالم، لافتا إلى أن حكومة الثورة في السودان نجحت في إقرار وتحقيق الحرية الدينية التي أثرت سلبا على الشعب السوداني لأكثر من عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن التنوع هو دلالة على قدرة الله عز وجل، وهذا التنوع في الألوان والأشكال دلالة على قدرته عز وجل، والتنوع في حد ذاته هو التحدي، أن نجعل من قدرتنا على إدارة التنوع.

وتابع: "نعمل جاهدين لإغلاق باب الشر الذي أرق مضاجع العالم أجمع، وخطاب الكراهية والتطرف، بتعزيز الوسطية ومناهضة خطاب الكراهية، ويتصدى لذلك العلماء والدعاة" داعيا إلى ضرورة الالتفات إلى قضية المرأة والاهتمام بها كونها حاجز الصد الأول في توعية الأبناء وتصحيح أفكارهم.

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