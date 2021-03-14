استمرار حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة فى المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة قم شرطة المرج ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما "كريم. ن"، "وليد ع" عاطلين، واعترفا أمام النيابة بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض بيعها وترويجها على المواطنين بقصد التربح والكسب غير المشروع.كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين وبحوزتهما ١٢٢ قطعة حشيش،٩٠ كيس أستروكس بغرض ترويجها بدائرة القسم، ٣٤٠٠ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم و2 هاتف محمول بغرض الاتصال بعملائهما.تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.