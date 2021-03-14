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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة فى المرج

الأحد 14/مارس/2021 - 03:33 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بدائرة قم شرطة المرج ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هما "كريم. ن"، "وليد ع" عاطلين، واعترفا أمام النيابة بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض بيعها وترويجها على المواطنين بقصد التربح والكسب غير المشروع.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة معلومات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط المتهمين وبحوزتهما ١٢٢ قطعة حشيش،٩٠ كيس أستروكس بغرض ترويجها بدائرة القسم، ٣٤٠٠ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم و2 هاتف محمول بغرض الاتصال بعملائهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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