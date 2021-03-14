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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حتمية لا مفر منها.. القصة الكاملة لموجة كورونا الثالثة فى العالم

الأحد 14/مارس/2021 - 02:48 م
موجة كورونا الثالثة
موجة كورونا الثالثة
سالي رطب
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حالة من القلق أبداها الكثير من دول العالم مع عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي اعتبروها مؤشرًا عن بدء الموجة الثالثة من الفيروس والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية حتمية لحصول شريحة بسيطة من المواطنين على اللقاح.

واستعدت مصر لمواجهة الموجة الثالثة منذ إعلان وزيرة الصحة في فبراير الماضي عن توقعات بحدوثها في أبريل المقبل، وهو ما أثبته ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في الأيام القليلة الماضية، "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لبدء الموجة الثالثة من الفيروس خلال أيام.

محمد أبو عامر، أستاذ علم المناعة والطفيليات، قال إن حدوث الموجة الثالثة لفيروس كورونا حتمي ولا مفر مه حسب المنحنى العلمي لجميع الفيروسات، مضيفًا: "توقعنا دخول مصر الموجة الثالثة من الفيروس مع بداية شهر أبريل، وهو ما تؤكده المؤشرات الحالية، حيث بدأت بالفعل أعداد المصابين في الزيادة".

وأوضح: "عشنا في الأسابيع الماضية وسط تراجع كبير في أعداد المصابين على أرض الواقع، ومع بداية مارس بدأت زيادة بسيطة في الأعداد، ومطلع أبريل من المتوقع بدأ ظهور أعراض جديدة بالإصابات أقل شدة ووطأة مما شاهدناه في الموجة الأولى والثانية، ومن المتوقع أيضاََ أن تصل الموجة الارتدادية الثالثة من الفيروس إلى ذروتها في منتصف شهر مايو 2021، وتستمر الذروة حتى منتصف يونيو، تماما كما حدث في الموجة الأولى من انتشار الفيروس".

واستطرد أبوعامر: "مع حلول فصل الصيف وفي الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر 2021 ستبدأ الحالات الفعلية في الانخفاض مرة أخرى، وستكون أعداد متلقي اللقاح أكثر من الآن بكثير"، موضحًا أنه بعد الموجة الثالثة سيتحول الفيروس الشرس إلى موسمي عادي وبسيط وتكون الإصابات به بسيطة للغاية مثل دور الإنفلونزا والبرد، يتم بعدها علمياََ إضافة فيروس كورونا إلى تركيبة لقاحات فيروسات الإنفلونزا الموسمية، تماما كما كان الحال مع إنفلونزا الخنازير التي أرقت العالم أجمع في الفترة من 2009، ثم أصبحت موضوعا عاديا جدا وتمت إضافتها كجزء من تركيبة لقاح الإنفلونزا الموسمية العادية في 2012".

وكشفت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع منحنى إصابات كورونا منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما يتسق مع ما تم إعلانه بشأن توقع الدخول في موجة ثالثة خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، ما يتطلب الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحذرت اللجنة من التقليل من الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد بين الأشخاص بعضهم البعض، بالإضافة إلى البعد عن الزحام والالتزام بالكمامة، لافتة إلى انخفاص معدل الإصابات لأكثر من 5 أسابيع بنسبة 50%.

طبيب: الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل

الدكتور محمد سباعي، طبيب قلب وأوعية دموية، قال إن الحل الوحيد لمواجهة موجات كورونا المتتالية هو الالتزام بالإرشادات التي نوهت عنها الصحة العالمية ووزارة الصحة في مصر من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة وتطهير الأسطح وغسل اليدين المتكرر، موضحًا أن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا في العالم حتى الآن ضعيفة جدًا، ولم يتمكن العالم معها من تكوين مناعة جماعية.

وتابع، أن هناك نوعا من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين المصريين، وما زال هناك حالة من عدم الفهم لطبيعة الفيروس وكيفية التعامل مع المصابين في بعض الأسر، مشيرًا إلى أن هناك أسرا تتبادل الزيارات فيما بينها مع وجود أعراض الإصابة بينهم، مبررين ذلك بأن "العمر بيد الله"، وكل هذه التصرفات تتسبب في النهاية في انتقال الفيروس بين عدد كبير منهم، ويعدينا لتسجيل إصابات كبيرة مرة أخرى.

بدء الموجة الثالثة في أوروبا

وأعلنت بعض الدول الأوربية التي بدأت في توفير لقاح كورونا لمواطنيها منذ ديسمبر الماضي، دخولها الموجة الثالثة لكورونا، وتسجيل قفزة هائلة في عدد الإصابات، فأعلن لوتار فيلر، رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، أن موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا قد بدأت بالفعل في البلاد، مضيفًا أنه ما زال من الضروري بشكل ملح الالتزام بالصرامة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة بين الأشخاص، على الرغم من بدء حملة اللقاحات، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و532 ألفًا و947، بينما بلغ إجمالي الوفيات 72810.

وفي بريطانيا، أكد ريتشارد بوج، رئيس جمعية العناية المركزة الويلزية، أن حدوث موجة ثالثة للفيروس في بريطانيا حتمية، ويعتمد توقيتها وذروتها على كيفية تخفيف القيود، مضيفًا أن موظفي الرعاية الحرجة ما يزالون يعانون من الإجهاد وأن آخر شيء يريدونه هو زيادة أخرى في الحالات.

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