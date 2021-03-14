ضبط أسماك فاسدة في حملة تفتيشية مكبرة بالمنوفية

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمنوفية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات بيع الأسماك المملحة بمركز ومدينة تلا، أسفرت عن ضبط 600 كجم من السردين المملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور؛ حفاظًا على حقوق المواطنين.