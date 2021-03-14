الجزائر تهنئ الدبيبة بتشكيل الحكومة الليبية

هنأ عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على تشكيل الحكومة الليبية ونيلها ثقة مجلس النواب الليبي.وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية فقد جدد جراد خلال اتصال هاتفي مع الدبيبة مساندة الجزائر وتأييد الرئيس عبدالمجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.وأشار جراد إلى موقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي الشقيق، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائيًا من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي برمته، مع التأكيد على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية.وجدد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي - عزمهما على العمل لتوطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.