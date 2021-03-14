محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير السيد البدوى وكورنيش طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية بمدينة طنطا، بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثاني طنطا.بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الإسكندرية، حيث أكد المحافظ على الانتهاء من هذا المحور الحيوي الشهر القادم، والذي سيربط بين الطريق السريع وميدان المحطة ويسهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا.كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث تابع المحافظ تركيب البازلت بطول الشارع، استكمال أعمال الممشى وطلاء واجهات العمارات المطلة على الشارع، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية الشهر القادم سيكون الشارع جاهزًا لاستقبال المواطنين من كافة أنحاء الجمهورية لزيارة أحد أهم الأماكن الأثرية والسياحية بالغربية مشيرًا إلى أن أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي هي ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية واستعادة الوجه الحضاري للعاصمة والمساهمة في وضع المحافظة على خريطة السياحة الدينية.واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كورنيش طنطا الجديد في مرحلتيه الثالثة والرابعة، حيث تابع المحافظ دهان الأسوار الحديدية، تركيب التند ووضع الإنترلوك على جانبي الطريق بدايةً من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعي، كما تفقد المحافظ أعمال تدبيش ترعة القاصد بدايةً من نهاية سكة المحلة وحتى كوبري فاروق.يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ عملية تطوير شارع السكة الجديدة ومحيط السيد البدوي بتكلفة ١٨ مليون جنيه وأعمال تطوير الكورنيش في مرحلتيه الثالثة والرابعة بإجمالي تكلفة ٩٧ مليون جنيه.