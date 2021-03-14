رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الأردني أمام البرلمان: نتحمل مسئولية حادث مستشفى السلط

الأحد 14/مارس/2021 - 02:26 م
بشر الخصاونة
بشر الخصاونة
مروة عنبر
طباعة
أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تحمل حكومتة مسئولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها.

وقال «الخصاونة» خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الاحد، حول فاجعة مستشفى السلط، إن «الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق ادبيات العمل السياسي في الأردن»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأشار إلى إجراءات الحكومة، بالطلب من المجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مؤكدًا أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين الأسطوانات، لافتًا إلى أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

الصور

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع

سعيد شيمي: كتابي الجديد جاء لتعريف الشباب بسامي السلاموني

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

صدور المجموعة القصصية «الشرف المهدور» للدكتور أشرف نبيه