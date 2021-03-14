رئيس الوزراء الأردني أمام البرلمان: نتحمل مسئولية حادث مستشفى السلط

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تحمل حكومتة مسئولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها.وقال «الخصاونة» خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الاحد، حول فاجعة مستشفى السلط، إن «الحكومة لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق ادبيات العمل السياسي في الأردن»، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وأشار إلى إجراءات الحكومة، بالطلب من المجلس القضائي بإجراء تحقيق قضائي مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لإعادة استعادة ثقة المواطن، مؤكدًا أهمية إحداث ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية، كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي المتوفين.من جانبه، أوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين الأسطوانات، لافتًا إلى أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، فيما توفي بعد ذلك ثلاثة أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم.