وفد نيجيرى يبحث سبل التعاون الطبى مع جامعة المنصورة

زار وفد من ولاية بورنو النيجيرية، اليوم الأحد، كلية الطب بجامعة المنصورة؛ لبحث سبل التعاون في التعليم الطبي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في التخصصات كافة.وضم الوفد الذي استقبله الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، البروفيسور باباجانا عمارة زلوم حاكم ولاية بورنو النيجيرية، وباباجانا مصطفى مفوض التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بالولاية، والوفد المرافق لهما من الولاية والسفارة النيجيرية بالقاهرة، فضلًا عن بشير إبراهيم القائم بعمل سفير نيجيريا في مصر، وذلك بحضور الدكتور بسمة شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.وزار البروفيسور باباجانا والوفد المرافق له منشآت كلية الطب (متحف التشريح، ومعمل المهارات، وقاعات التدريس، وصالات الامتحانات الإلكترونية)، كما زاروا مركز الكلى والمسالك البولية، واطلعوا على إمكانيات المركز التعليمية والبحثية والعلاجية.