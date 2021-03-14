جمال عبدالرحيم: طفرة كبيرة في ملف تدريب الصحفيين خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، إن مهنة الصحافة تجابه تحديات صعبة تحتاج إلى تكاتف كافة أبنائها لأجل تجاوز مرحلة عنق الزجاجة التي نمر بها حاليا.وأوضح عبدالرحيم، خلال زيارته لمقر جريدة "الدستور"، ضمن جولاته الانتخابية لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن المحور الأهم الذي يستند إليه برنامجه الانتخابي هو استعادة هيبة النقابة، مثلما كانت في الماضي، بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تهيئ لأبناء صحافة الجلالة العيش بكرامة.وتابع، أنه خلال الفترات الماضية التي ترأس خلالها لجنة التدريب والتطوير بالنقابة، نجح في تنظيم العديد من الدورات والفاعليات، التي كان هدفها رفع مستوى وكفاءة الصحفيين بمبالغ رمزية جدا.واستطرد، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على محورين، الأول هو الارتقاء بالخدمات المقدمة للصحفيين، والثاني هو شق الحريات بالتواصل مع مؤسسات الدولة المعنية لأجل المطالبة بالإفراج عن كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ضرورة توفير مناخ عمل ملائم للجميع.