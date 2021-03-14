تطعيم حوالي 100 ألف مواطن يعملون في سنغافورة ضد كورونا

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتم تلقيح نحو 100 ألف مواطن ماليزي يعملون في سنغافورة بلقاح "كوفيد- 19" في إطار المرحلة الثانية من برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا.وقال كبير وزراء ولاية جوهور الماليزية حسني محمد، حسب ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الانجليزية، إن الأمر تم الاتفاق عليه من جانب وزارة العلوم والتكنولوجيا وسيتم تنفيذه على مراحل.وأكد أن الوزارة وافقت على إعطاء اللقاح في وقت سابق للماليزيين الذين يعملون في سنغافورة، مضيفا أننا "نعلم أن هناك حوالي 400 ألف ماليزي يعملون في سنغافورة ولكن في المرحلة الأولية سيتم تطعيم نحو 100 ألف مواطن ماليزي فقط".