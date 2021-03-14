«العربية للتصنيع»: توطين «عمرة توربينات» محطات توليد الكهرباء

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية المتخصصة.جاء هذا في إطار، توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة "وامار" للهندسة الفرنسية وشركة "جرين تكنولوجي"، بحضور "فيليب جارسيا" المستشار التجاري لسفارة فرنسا بالقاهرة.وأعرب التراس عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "وامار" للهندسة الفرنسية، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الدولية العاملة في مجال عمرة وصيانة التربينات بكافة أنواعها، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف توطين هذه التكنولوجيا بالكامل في مصر بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية، فضلا عن توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.وأوضح التراس أنه تم الاتفاق مع الشركة الفرنسية على نقل وتوطين تكنولوجيا إجراء العمرة والصيانة والإصلاحات العميقة للتربينات الغازية والبخارية بمحطات توليد الكهرباء.وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع المحركات لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة للمرة الأولى في الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الشركة الفرنسية قامت بدراسة ميدانية للتعرف على القدرات التصنيعية بالمصنع ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.وذكر التراس أن الإتفاق يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والفنية بمصنع المحركات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال عمرة وصيانة التربينات، مشيرا إلى أن مجالات التعاون تستهدف تلبية كافة احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.من جهته، أكد "فيليب جارسيا"، أن السوق المصري جاذب للاستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مؤكدا حرص كبرى الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين وتطلعهم لنقل التكنولوجيا للمؤسسات الصناعية المصرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.وأشاد المستشار التجاري لسفارة فرنسا بالقاهرة بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.ومن جهتهم، أشاد كبار المسئولين بشركة "وامار" الفرنسية الدولية وشركة "جرين تكنولوجي"، بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تفقدوها خلال الزيارة الميدانية بوحدات العربية للتصنيع، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدين تطلع الشركة العالمية للاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة، علما بأن شركة "وامار" لديها اشتراطات صارمة للجودة وهو ما تتحقق بـ"العربية للتصنيع".