كندا: إعطاء 2.92 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا- حتى الآن

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه قد تم إعطاء ٢٫٩٢ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الأحد.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ86 ألفا و23 جرعة في اليوم، وعلى أساس هذا المعدل فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم ما نسبته 75 % من السكان بلقاح من جرعتين عاما وسبعة أشهر.وبدأت حملة التطعيم في كندا قبل نحو 12 أسبوعا في البلاد.وعلى صعيد متصل، أفادت البيانات بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 911 ألفا و884 إصابة، كما بلغ إجمالي حالات الوفاة المرتبطة بالوباء 22 ألفا و426 وفاة.ومضى عام وسبعة أسابيع على تسجيل أول إصابة في كندا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.