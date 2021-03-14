كمال أوغلو: 5 شركات موالية لـ«أردوغان» تستولي على جميع المناقصات الحكومية

قال زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الإحد، إن 5 شركات موالية للرئيس رجب طيب أردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية.وأضاف أوغلو، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها أردوغان عديمة الجدوى، بحسب قناة «العربية».وشن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، حملة انتقادات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثا عن الفساد ومشككا في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة سابقا.وقال المعارضة التركية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: "هذه الإصلاحات فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة".وتابع: "نحن ندفع أموالا طائلة للعصابة الخماسية (خمس شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية)".إلى ذلك، شكك في هدف الإصلاحات، قائلا: "هم لن يجروا إصلاحات، بل هي مجرد مهام موزعة".