قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور نوبى محمد حسن عبدالرحيم الأستاذ بقسم العمارة بكلية الهندسة بالجامعة كعميد للكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى.وهنأ رئيس رئيس الجامعة عميد كلية الهندسة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لخدمة وتقدم الكلية ونهضة منظومتها التعليمية والتى تحتل مكانة متميزة بين نظيراتها على مستوى الجمهورية.يُذكر أن الدكتور نوبى محمد حسن قد بدأ حياته العملية كمعيد بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة أسيوط عام 1988، ثم تدرج فى المناصب الأكاديمية وصولًا إلى درجة الأستاذية عام 2008م.كما تولى عددًا من المناصب الإدارية بكلية الهندسة منها عمله كمدير مركز تطوير التعليم الهندسي بالكلية، ومدير مركز تطوير التعليم الهندسي وذلك منذ عام 2014 وحتى الآن، وكذلك عمله كمدير تنفيذي لمشروع مركز الإصابات والطواريء بالجامعة منذ عام 2015 وحتى الوقت الحالى، كما له نشاط علمى مميز فى الإشراف على العديد من الرسائل العلمية سواء ماجستير أو دكتوراه، كما له عشرات الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة أو فى مؤتمرات وندوات علمية متخصصة محلية ودولية.